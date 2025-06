Raduno dei Bersaglieri in Molise: il programma

MONTENERO DI BISACCIA. Fervono i preparativi per il 2° Raduno regionale dei Bersaglieri Molise. Con il supporto della Proloco e della locale sezione Bersaglieri “Giovanni Cremonese”, domenica mattina nel centro cittadino di Montenero di Bisaccia sfileranno i Bersaglieri provenienti da gran parte del centro sud. il programma della giornata di domenica 15 giugno 2025 prevede: Ore 9 ammassamento in via Massangioli; sfilamento per le vie cittadine al suon della Fanfara Bersaglieri “A. La Marmora”- Casoli; ore 10:30 alzabandiera, Onore ai caduti, saluto del Sindaco; ore 11 Celebrazione Santa Messa Chiesa San Matteo Apostolo. Allocuzioni e saluti istituzionali in Piazza della Libertà; ore 18 Ammaina bandiera in Piazza della Libertà.