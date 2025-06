Referendum: incontro a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Questa sera, alle ore 18, si terrà un incontro pubblico in Piazza Roma, San Giacomo degli Schiavoni, per discutere il Referendum sul Lavoro 2025, in programma per l’8 e 9 giugno.

L’evento, promosso dal Comitato per il Referendum sui 5 Sì, mira a informare i cittadini sui quesiti referendari e sull’importanza del voto per un lavoro più dignitoso, stabile e sicuro.

Interverranno numerosi ospiti, tra cui:

Sabrina Del Pozzo , Comitato per i 5 Sì

, Comitato per i 5 Sì Avv. Riccardo Vaccaro

Bibiana Chierchia , Assessora PD Campobasso

, Assessora PD Campobasso Vittorino Facciolla , Consigliere regionale PD

, Consigliere regionale PD Italo Di Sabato , Osservatorio sulla Repressione

, Osservatorio sulla Repressione Davide Di Rado, Associazione On The Road

Durante l’incontro, verranno affrontati temi fondamentali riguardanti il mondo del lavoro e le implicazioni del referendum. I cittadini avranno l’opportunità di porre domande e approfondire i vari aspetti della consultazione. Un’occasione importante per chi vuole comprendere meglio le proposte referendarie e contribuire a un futuro lavorativo più equo e sicuro.