MORRONE DEL SANNIO. «La Croce Stazionaria in area Santa Maria in Casalpiano è tornata al suo antico splendore, grazie all’impegno di Michele Ioffreda, del dottor Berardino Mastromonaco e di Antonio Alfonso, che l’ha riassemblata e montata in loco con i suoi operai. Un grazie di cuore da parte di tutti i morronesi ai volontari», il messaggio diffuso dalla sindaca di Morrone del Sannio, Stefania Pedrazzi.