“Scrittori al parco”: Diego De Silva e il Trio Malinconico

TERMOLI. Trio Malinconico nasce dal desiderio di uno scrittore e due musicisti jazz di unire musica e letteratura in una forma di spettacolo che permetta a entrambe le forme espressive di parlarsi in una lingua comune.

Non c’è scrittura narrativa che non segua una circolarità armonica e ritmica, allo stesso modo in cui non c’è musica che non racconti qualcosa.

L’idea, allora, è quella di offrire un’alternanza fra brani letti, recitati, e l’esecuzione di pezzi che di volta in volta gli strumentisti pensano (il più delle volte, improvvisano), consentendo al pubblico di concentrarsi sul testo e rilassarsi durante l’ascolto dei brani musicali dal vivo, in una formazione essenziale, unplugged, di soli contrabbasso e sassofono.

Perché musica e letteratura sono una gran bella coppia, come sa bene chi ama sia l’una che l’altra.

Il Trio Malinconico, in attività da diversi anni e con moltissimi spettacoli in tutta Italia in teatri, festival, circoli letterari e musicali, prende il nome da Vincenzo Malinconico, protagonista dei fortunati romanzi del suo autore, tutti editi da Einaudi, ed è composto da:

Diego De Silva (voce recitante)

(voce recitante) Aldo Vigorito (contrabbasso)

(contrabbasso) Stefano Giuliano (sassofono)

Diego De Silva – voce narrante

Tutti i libri di Diego De Silva (Napoli, 1964) sono pubblicati da Einaudi e tradotti in molte lingue. Fra questi ricordiamo Certi bambini e Terapia di coppia per amanti, dai quali sono stati tratti i due film omonimi, oltre alla saga dell’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico, i cui romanzi hanno ispirato l’omonima serie tv di Rai Uno.

Stefano Giuliano – sassofono

Nato a Buenos Aires nel 1958, consegue la laurea presso il Conservatorio di Salerno e in musica jazz presso quello di Cosenza.

Dal 1987 dirige l’Orchestra jazz dell’Università di Salerno e, dal 2007, la Salerno Jazz Orchestra.

Ha suonato, fra gli altri, con Tom Harrell, Peter Erskine, Randy Brecker, New York Voices, Diane Schuur, Roberta Gambarini, Bob Mintzer, Dee Dee Bridgewater.

Aldo Vigorito – contrabbasso

Nato a Salerno nel 1958, ha studiato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma con i maestri Franco Petracchi e Federico Rossi.

Ha suonato, fra gli altri, con Eivind Aarset, Gary Bartz, George Benson, Flavio Boltro, Stefano Bollani, Lester Bowie, Irio De Paula, Peter Erskine, Bruce Forman, Paolo Fresu, Richard Galliano, Tom Harrell, Michele Hendricks, Pat La Barbera, Arto Lindsay, Joe Lovano, David Sanborn, Enrico Rava, Tony Scott, Archie Shepp, Solis String Quartet.

Nel 2010 e 2011 è stato menzionato tra i migliori contrabbassisti italiani dalla rivista Musica Jazz.

È docente di Musica d’Insieme al Conservatorio Martucci di Salerno.