Sicurezza urbana: Portocannone presenta il nuovo impianto di videosorveglianza

PORTOCANNONE. Il comune di Portocannone rende noto che è stato completato l’installazione di un sistema di videosorveglianza con lettura targhe all’interno del territorio comunale, con l’obiettivo di potenziare la sicurezza urbana e garantire il monitoraggio del territorio 24 ore su 24.

Il progetto è stato valutato positivamente dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica nella seduta del 10 giugno 2025. L’impianto, ora pronto per l’attivazione, sarà messo a disposizione anche dell’Autorità Giudiziaria, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In occasione della messa in funzione del sistema, è convocata una conferenza stampa di presentazione per martedì 1° luglio 2025, alle ore 10:30, presso la sede municipale di Piazza Skanderbeg, 44.

Le autorità e gli organi di informazione sono invitati a partecipare.