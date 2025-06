Termoli Pallavolo in serie B: il plauso di Roberti

TERMOLI. Il presidente della Regione Francesco Roberti si congratula con la Termoli Pallavolo per la promozione in Serie B, che rappresenta un successo sportivo e un motivo di orgoglio per la disciplina.

Il Presidente Roberti rivolge le sue congratulazioni a società, staff tecnico e atleti per il traguardo raggiunto, frutto di un percorso virtuoso fatto di impegno, competenza e passione.

“È una vittoria che va oltre il risultato agonistico. Significa crescita e promozione del territorio, nonché dei valori sani dello sport. L’augurio è che tutto lo sport molisano possa raggiungere sempre i traguardi più ambizioni”.