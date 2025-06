Torna a riunirsi “Agorai”

TERMOLI. Dopo l’emozionante, partecipato ed intenso appuntamento del 19 maggio scorso, proseguono gli incontri di Agorai.

Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 16 giugno dalle 18.00 alle 19.30 come di consueto presso l’Auditorium di via Elba a Termoli. Agorai è promosso dalle associazioni Incontrarsi (associazione dei pazienti, familiari e amici della salute mentale), Angsa Molise, Faced, Mai Più Sole, dalle Cooperative Progetto Popolare e DiversaMente (che gestiscono il Centro Diurno Chesensoha) in collaborazione con diverse altre associazioni del territorio e con il supporto del Centro di Salute Mentale di Termoli.

Agorai è uno spazio di incontro democratico che si propone di tutelare e promuovere salute mentale di comunità. La “piazza” di Termoli, in rete con tante altre piazze di Italia, da un anno a questa parte si sta organizzando per costruire partecipazione e consapevolezza intorno alle questioni urgenti che riguardano la salute mentale e, cioè, la salute di ognuna e ognuno di noi. L’intento, quindi, è di rafforzare ulteriormente il sistema locale della salute mentale attraverso il dialogo e con il contributo di tutti coloro che, a vario titolo e con ruoli differenti, abitano i servizi del territorio e contribuiscono a generare salute mentale quotidianamente.

La cittadinanza è invitata a partecipare!