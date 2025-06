SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un murale dedicato a Sant’Antonio di Padova in memoria di Lucia Ciarla.

Un luogo del cuore, un punto di riferimento per rinnovare una profonda devozione, uno spazio pieno di affetto in ricordo di una persona che resta impressa nel cuore di tutti: Lucia Ciarla.

L’opera dell’artista Rosanna Perugini, realizzata sulla parete esterna dell’abitazione a pochi passi dalla chiesa madre, esprime il senso di una vita dedicata a Sant’Antonio di Padova, patrono di Santa Croce di Magliano.

Tanta emozione per tutti coloro che vi passano accanto e ne apprezzano la bellezza e l’espressività osservando il santo dei miracoli che guarda con amore Gesù Bambino. Da qui un invito a sostare, a dire una preghiera, ad affidarsi al protettore. Un ringraziamento sincero all’artista da parte del figlio Elio e di tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto.