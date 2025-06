TERMOLI. Un saluto affettuoso a Rocchina Ricchetti che va in pensione.

Dopo decenni trascorsi tra matite colorate, storie lette con passione e abbracci sinceri dei suoi piccoli alunni, la maestra Rocchina Ricchetti si prepara a salutare la scuola dell’infanzia di Difesa Grande.

La sua carriera è stata un viaggio costellato di dedizione, dolcezza e instancabile entusiasmo. Per generazioni di bambini, è stata più di una maestra: è stata un faro, un porto sicuro, e spesso la prima vera guida nel cammino della crescita.

La maestra Rocchina ha vissuto la scuola come una missione, mettendo il cuore in ogni progetto.

Amatissima per la sua straordinaria creatività, ha trasformato l’insegnamento in una vera e propria arte: i suoi laboratori erano mondi incantati dove fantasia e colori prendevano vita sotto le mani dei più piccoli.

Colleghi e famiglie la ricordano con emozione e affetto.

Alla maestra Rocchina Ricchetti vanno i più sinceri auguri per una pensione serena, ricca di nuove scoperte e meritato riposo. Grazie di cuore per aver colorato l’istituto Comprensivo Achille Pace con la tua fantasia, un disegno alla volta.