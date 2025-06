Una giornata per l’ambiente: bambini protagonisti a Santa Croce

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il 5 giugno 2025, in occasione della Giornata Internazionale dell’Ambiente, il Comune di Santa Croce di Magliano ha promosso un’iniziativa rivolta alle giovani generazioni, con l’obiettivo di sensibilizzarle al rispetto dell’ambiente e alla cura del territorio. È stata un’occasione concreta di educazione civica e ambientale, resa possibile grazie alla collaborazione tra scuola, amministrazione, famiglie e imprese del territorio.

La giornata ha rappresentato la manifestazione conclusiva del progetto “Ambiente, cultura, tradizioni”. Con questa iniziativa si è concluso un percorso significativo che ha visto protagonisti i bambini delle tre sezioni della scuola dell’infanzia statale e delle due classi prime della scuola primaria di Santa Croce di Magliano.

«Oggi è stata davvero una giornata “mirabile”, perché estremamente educativa per tutti noi. I bambini delle tre sezioni della scuola dell’infanzia statale e delle due classi prime della scuola primaria, hanno dato il loro contributo alla pulizia dell’area del “Belvedere Pietro Mastrangelo”.

Sponsor dell’evento, che ha rappresentato la manifestazione conclusiva del progetto “Ambiente – Cultura – Tradizioni”, fortemente voluto dalla maestra Antonella Rosati, è stata la ditta Ettore Montagano.

Alla maestra Antonella, alla Dirigente scolastica, alle maestre presenti e alla ditta Montagano vanno il nostro plauso e un grazie speciale». Così Alberto Florio, sindaco di Santa Croce di Magliano.

La giornata ha avuto un valore ancora più speciale grazie alla presenza attiva e partecipe della dirigente scolastica, professoressa Giovanna Fantetti, del sindaco, dottor Alberto Florio, e del vicesindaco e assessore all’ambiente, avvocato Giovanni Rosati, insieme alle vigilesse, sempre attente e disponibili.

Un ringraziamento sincero va alla ditta Montagano, sponsor ufficiale dell’evento, che con grande disponibilità, gentilezza e spirito di collaborazione ha donato ai bambini splendidi cappellini e magliette, rendendo la giornata ancora più speciale e colorata.

Un grazie sentito anche alle signore Nunziella Alfieri e Rosa Iarocci per il prezioso laboratorio delle “quarantane”, all’azienda Paladino per l’uscita didattica, e in particolare alla dottoressa Maria Antonietta Paladino, per tutti i laboratori proposti durante la visita, che hanno arricchito con entusiasmo e competenza il percorso educativo dei bambini.

Grazie di cuore a tutti! Ai prossimi eventi!