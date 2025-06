Va in pensione: saluti affettuosi alla maestra Anna Esposto

TERMOLI. Un saluto affettuoso alla maestra Anna Esposto che va in pensione.

«Dopo una vita dedicata ai più piccoli, la maestra Anna Esposto si avvia alla pensione, lasciando dietro di sé un’impronta che nessun tempo potrà cancellare.

Con la sua dolcezza e dedizione, ha lasciato un’impronta profonda nella scuola dell’infanzia Difesa Grande.

Ora che è il momento di dirle “grazie”, lo facciamo con gratitudine. Per tutte le storie lette con voce dolce, per tutte le manine accompagnate verso il futuro.

Con tutto il cuore, ti auguriamo una pensione serena e luminosa, ricca dell’affetto che hai saputo donare ogni giorno: perché chi ha insegnato con amore, continuerà a far fiorire il mondo, anche fuori dalle aule».