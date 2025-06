“Work in progress”: al seminario interviene il top manager Stellantis Giuseppe Manca

TERMOLI. “Work in progress”: l’uomo e il lavoro al tempo della quinta rivoluzione industriale. In un’epoca dominata dalla rapidità dei cambiamenti tecnologici e informativi, la politica e l’economia sembrano orientarsi sempre più esclusivamente verso il profitto, lasciando il singolo individuo ai margini della scena pubblica. Gli effetti della guerra dei dazi, delle tensioni tra Russia e Ucraina, del conflitto a Gaza e delle più ampie turbolenze geopolitiche ed economiche globali si fanno sentire anche sui nostri territori, generando una costante contrazione della crescita economica e demografica.

In questo scenario, l’iniziativa personale appare impotente di fronte alla complessità degli eventi, e la condizione dell’uomo sembra essere quella di chi è costretto a subire, più che a costruire.

È a partire da queste riflessioni che nasce l’incontro pubblico promosso dall’associazione “Liberi di Costruire”, che si terrà a Termoli il 19 giugno 2025 alle ore 19:00, presso l’auditorium comunale di via Elba.

All’incontro interverranno:

• Lorenzo Malagola, Deputato Fratelli d’Italia;

• Giuseppe Manca, Responsabile Risorse Umane Stellantis Italia,

• Giovanni Maddalena, professore ordinario di Filosofia Teoretica – Università del Molise.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare poiché l’appuntamento del 19 giugno vuole offrire uno spazio di riflessione e dialogo sul senso del lavoro, della responsabilità e della libertà nell’attuale scenario internazionale.