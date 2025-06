Arresti a Campomarino, l’Asec-Confesercenti plaude al tenente colonnello Vergine e all’Arma

CAMPOMARINO. Arresti a Campomarino per furto d’auto, Pasquale Oriente (Asec-Confesercenti Molise): “Un plauso ad Alessandro Vergine, tenente colonnello dei Carabinieri di Termoli per il lavoro fondamentale svolto per la sicurezza del territorio”.

A nome dell’Asec-Confesercenti Molise e degli operatori del comparto turistico-commerciale, desidero esprimere il mio apprezzamento nei confronti di Alessandro Vergine, tenente colonnello e comandante della Compagnia dei Carabinieri di Termoli per aver condotto la brillante operazione che ha portato alla cattura e all’arresto di due malviventi provenienti dal Foggiano, autori di un furto d’auto avvenuto sul nostro territorio.

L’azione tempestiva e risolutiva delle forze dell’ordine si inserisce nell’ambito di un più ampio servizio mirato alla prevenzione e repressione dei cosiddetti “reati predatori”, che purtroppo da tempo affliggono la nostra area, penalizzando gravemente cittadini ed esercenti, in particolare quelli impegnati nel settore turistico, già provati da anni complessi e da una crescente percezione di insicurezza. È fondamentale ribadire il ruolo insostituibile che l’Arma dei Carabinieri e tutte le forze dell’ordine rivestono per la tutela del nostro tessuto economico e sociale.

Operazioni come questa rafforzano il senso di protezione nella comunità e restituiscono fiducia a chi, con sacrificio, investe nel territorio, promuovendo legalità, accoglienza e sviluppo. Come Asec-Confesercenti Molise, continueremo a sostenere la collaborazione istituzionale e a chiedere maggiore attenzione verso le criticità legate alla sicurezza, affinché la costa molisana possa continuare a rappresentare un luogo attrattivo, ospitale e sicuro per residenti, turisti e imprenditori