Auto contro scooter in via del Nuoto, minorenne all’ospedale

TERMOLI. Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via del Nuoto. Un minorenne alla guida di uno scooter è rimasto coinvolto in una collisione con un’automobile.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha provocato la caduta del giovane, che ha riportato fratture agli arti inferiori. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorritori del 118, assieme ai volontari della Misericordia in ambulanza, che hanno prestato le prime cure e trasportato il ragazzo al Pronto Soccorso del San Timoteo.

I Carabinieri sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.