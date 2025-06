Auto esce fuori strada sulla Tangenziale e si scontra con camper e furgone

TERMOLI. Incidente stradale con tre veicoli coinvolti nella serata di oggi, sul viadotto Petrara, quella che attraversa la zona di contrada Porticone e collega all’uscita per Sinarca-Colle della Torre.

A scontrarsi un camper, un furgone e una utilitaria, con quattro persone coinvolte complessivamente, ma una sola è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, si tratta del conducente dell’autovettura, una Ford Fiesta.

Sul posto, oltre al 118 Molise, e ai volontari della Misericordia in ambulanza, anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, chiamati a rimuovere i detriti e a mettere in sicurezza la sede stradale, su cui è finito l’olio della macchina, così come sono sopraggiunti Polizia e Carabinieri. Interrotta la circolazione per permettere rilievi e soccorsi.

A causare il sinistro è stata l’uscita di strada della vettura, che poi ha impattato contro gli altri due veicoli e il guidatore è stato anche sbalzato dall’abitacolo.