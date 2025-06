Caldo e vento: divampano roghi anche a Campomarino e Portocannone

CAMPOMARINO. Ultimo sabato di giugno caldo ma ventilato e allora torna il rischio incendi.

Dopo quello divampato a Petacciato marina, altri due roghi vedono impegnati i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso e i distaccamenti di Santa Croce di Magliano e Termoli.

Un primo incendio è scoppiato in agro di Portocannone, in tarda mattinata, fiamme si sono sprigionate in contrada Arcora a Campomarino, dove anche diversi residenti sono usciti in strada, per controllare la situazione, il fumo si è diretto verso le abitazioni.