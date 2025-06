Campomarino lido: lotta alle occupazioni abusive

CAMPOMARINO. La Polizia locale di Campomarino ha avviato un’operazione strategica per contrastare le occupazioni abusive di suolo pubblico, con particolare attenzione all’area del Lido. Questo piano di controllo mira non solo a garantire il rispetto delle normative, ma anche a migliorare l’accessibilità degli spazi urbani per residenti e turisti, preservando il decoro della città.

Nel corso delle verifiche, sono state individuate tre violazioni da parte di esercenti commerciali, i quali avevano occupato il suolo pubblico con banchi, ombrelloni e altre attrezzature. A ciascuno è stata comminata una sanzione amministrativa di 173 euro, con l’obbligo di ripristino dello stato originario dei luoghi. Oltre alla multa, è stata notificata alle autorità competenti l’applicazione dei provvedimenti di sospensione dell’attività commerciale, in conformità alla normativa vigente (art. 3 comma 16 della L. n. 94/2009).

Un ulteriore intervento ha riguardato un cittadino extracomunitario, sorpreso a esercitare il commercio su un’area privata senza le necessarie autorizzazioni. Per questa violazione, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 5.164 euro e disposta l’immediata sospensione dell’attività, con segnalazione alle autorità competenti.

La Polizia locale ha sottolineato che questi controlli continueranno in modo sistematico su tutto il territorio urbano, con l’obiettivo di dissuadere le occupazioni abusive e garantire un maggiore rispetto delle regole. L’amministrazione confida che questa azione possa portare a un miglioramento tangibile, tutelando gli spazi pubblici e i diritti dei cittadini che operano nel rispetto della legge.