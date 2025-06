Campomarino: stretta della Polizia Locale contro l’abbandono illecito di rifiuti

CAMPOMARINO. Si intensifica la lotta contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti sul territorio comunale. Negli ultimi due giorni, la Polizia locale di Campomarino ha portato a termine diverse operazioni mirate al contrasto di questa pratica illecita, individuando e sanzionando i responsabili.

Due soggetti sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per aver abbandonato notevoli quantitativi di rifiuti di varia natura in Contrada Lauretta. L’intervento si inserisce in una più ampia azione di monitoraggio volta a preservare il decoro urbano e l’ambiente.

Parallelamente, nella mattinata odierna, un altro individuo è stato colto sul fatto mentre conferiva erroneamente rifiuti nell’area adiacente all’Ecopunto di Contrada Difensola, lungo la Strada Provinciale 161. A suo carico è stato applicato un provvedimento sanzionatorio di natura amministrativa.

L’amministrazione comunale e la Polizia locale ribadiscono l’importanza del rispetto delle regole per la gestione dei rifiuti, invitando la cittadinanza alla massima collaborazione per mantenere pulito il territorio e prevenire situazioni di degrado ambientale.