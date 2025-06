Carabinieri salvano la vita a un uomo colto da malore alla guida

CAMPOBASSO. Nella mattinata del 25 giugno, un ordinario servizio di controllo del territorio da parte di una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Campobasso si è trasformato in un’operazione di salvataggio straordinaria.

Mentre transitavano lungo una strada cittadina, i militari sono stati attirati dalle richieste d’aiuto di una donna in forte stato di agitazione. Si trattava della moglie di un uomo colto da un malore improvviso proprio mentre era al volante della sua autovettura.

L’uomo, un anziano, era riverso sul sedile e privo di coscienza: non presentava battito cardiaco.

Senza esitare, i Carabinieri hanno estratto l’uomo dall’auto e, seguendo le procedure di primo soccorso, hanno iniziato immediatamente il massaggio cardiaco. Attraverso compressioni toraciche continue e tempestive, sono riusciti a ristabilire i primi segnali vitali, mantenendo stabili le sue condizioni fino all’arrivo dei soccorritori del 118.

Il personale medico, giunto sul posto, ha proseguito le manovre di rianimazione, ricorrendo anche al defibrillatore, e ha trasportato con urgenza il paziente al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso. L’uomo è stato ricoverato in codice rosso nel reparto di rianimazione, dove riceve ora le cure necessarie.

L’episodio dimostra, ancora una volta, quanto sia essenziale la presenza costante e preparata dei Carabinieri sul territorio. Non soltanto come forza di contrasto alla criminalità, ma anche come punto di riferimento insostituibile nei momenti più critici della vita quotidiana.