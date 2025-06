Ci risiamo, inizia l’estate dei ladri d’auto e subito sparisce una Giulietta sul lungomare Nord

TERMOLI. Non vogliamo rivivere l’incubo dello scorso anno. Il lungomare Nord come ‘concessionaria’ a cielo aperto per ‘ritirare’ furtivamente delle macchine e portarle via, oltre confine, in provincia di Foggia. C’è poco da dire, ma ci sarebbe molto da fare.

Ad accorgersene, suo malgrado, il proprietario di una Giulietta rossa veloce quadrifoglio, targata FD535XJ.

Un furto avvenuto in nemmeno un’ora, dalle 16.30 alle 17.15, quando la berlinetta sportiva era stata parcheggiata nei pressi del lido Blutuff.

Allertate le forze dell’ordine, ma oggi in basso Molise diversi erano gli eventi che assorbivano uomini e donne in uniforme.

Furto che battezza così il mese di giugno e l’avvio della stagione balneare, ma proprio sulla scorta di quanto avvenuto nel 2024, occorre correre ai ripari subito, per evitare un’estate arroventata.