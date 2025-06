Codice Rosso: tre provvedimenti cautelari per maltrattamenti

CAMPOBASSO. Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso hanno eseguito tre misure cautelari riguardanti gravi episodi di maltrattamenti in ambito familiare e atti persecutori. I provvedimenti rientrano nel quadro di azioni rapide e coordinate, ispirate alle direttive del cosiddetto “Codice Rosso”.

Il primo caso riguarda una 40enne di origini ucraine, temporaneamente residente in Veneto, accusata di maltrattamenti ai danni del marito e della figlia di 4 anni. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Campobasso, hanno evidenziato condotte aggressive reiterate, anche in presenza della minore. Emersi anche elementi di fragilità psichiatrica e dipendenza dall’alcol. Il GIP ha disposto il suo allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alle vittime e l’uso del braccialetto elettronico.

Il secondo episodio coinvolge un 60enne campobassano, ritenuto responsabile di violenze verbali e fisiche nei confronti della moglie e del figlio, reiterate nel tempo e mai denunciate per vergogna. La misura cautelare prevede l’allontanamento dalla casa e l’obbligo del braccialetto elettronico. Le indagini della Polizia di Stato hanno evidenziato come gli episodi, protratti per almeno otto anni, abbiano minato profondamente la serenità familiare.

Nel terzo caso, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza nei confronti di un 39enne, accusato di atti persecutori verso l’ex compagna. I comportamenti ossessivi, tra cui appostamenti sul luogo di lavoro, avevano generato nella donna un forte stato d’ansia, tanto da modificarne le abitudini di vita. Anche in questo caso è stato disposto il divieto di avvicinamento, l’obbligo di distanza minima di 500 metri e il braccialetto elettronico.

Questi interventi – sottolinea la Procura – rientrano in un piano di azione che mira a velocizzare le indagini e fornire immediata tutela alle vittime, evitando ogni ulteriore forma di esposizione al rischio.