Colonia felina invasa e distrutta dai cinghiali a Campomarino lido

CAMPOMARINO LIDO. Nella serata di ieri, intorno alle 21:50, un gruppo di cinghiali ha invaso via Crispi, a pochi passi dal mare, colpendo in pieno una delle colonie feline più note della zona. La scena è apparsa surreale agli occhi dei residenti: un luogo solitamente popolato da gatti, improvvisamente deserto e segnato da tracce evidenti del passaggio degli animali selvatici.

«Di solito è pieno», racconta chi frequenta la colonia, «ma ieri sera era completamente vuoto. Speriamo che i gatti siano riusciti a mettersi in salvo. Non sappiamo se c’erano cucciolate recenti». L’episodio è stato segnalato anche sui social, con un appello alla massima attenzione, anche lungo quella strada.

Questo evento riaccende il dibattito sulla convivenza tra fauna selvatica e aree urbane e sull’urgenza di strategie di controllo per evitare episodi come questo, che mettono a rischio non solo la sicurezza degli animali, ma anche quella delle persone.

Le autorità locali e i volontari animalisti sono invitati ad attivarsi per un sopralluogo immediato, così da verificare lo stato della colonia e offrire soccorso agli eventuali superstiti.