Confisca da 510.000 euro nel Molise: colpita società per sproporzione patrimoniale

CAMPOBASSO. Nell’ambito della lotta alla criminalità economico-finanziaria, la Procura della Repubblica di Campobasso ha ottenuto la confisca di beni per un valore complessivo di 510.000 euro nei confronti di una società con sede nel territorio pentro e di due persone fisiche ad essa collegate.

Secondo quanto riportato dalla Procura, la misura patrimoniale è scaturita da approfondite indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Isernia, che hanno evidenziato una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e l’elevato tenore di vita dei soggetti coinvolti. L’indagine ha portato alla luce l’impiego di ingenti somme di denaro per l’acquisto di terreni, immobili e quote societarie, non giustificabili con le fonti di reddito dichiarate.

Nel 2024 era già stato disposto il sequestro preventivo dei beni, misura che ha trovato conferma nel decreto di confisca definitiva emesso dal Tribunale di Campobasso. I beni interessati comprendono l’intero patrimonio aziendale della società, diverse unità immobiliari, e partecipazioni societarie, anche intestate a familiari del principale soggetto proposto.

Questa operazione segna un punto di svolta nell’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal D.Lgs. 159/2011 nella Regione Molise, rappresentando il primo caso di confisca patrimoniale eseguita secondo questa normativa.

Il Procuratore della Repubblica, Nicola D’Angelo, ha evidenziato come il successo dell’operazione sia il frutto di una sinergia efficace tra la Procura e la Guardia di Finanza, volta a garantire la legalità economica e a sottrarre risorse a soggetti ritenuti socialmente pericolosi.