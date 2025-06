Controlli serrati dei Carabinieri nel basso Molise: 147 veicoli fermati, 3 denunce e segnalazione per droga

BASSO MOLISE. Servizi coordinati di controllo del territorio, mirati alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei reati predatori, sono stati effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri delle compagnie di Termoli e Larino, guidate rispettivamente dal tenente colonnello Alessandro Vergine e dal maggiore Christian Cosma Damiano Petruzzella.

Ciascuna delle due Compagnie ha eseguito due operazioni a largo raggio, svolte in orario serale e notturno, con l’istituzione di numerosi posti di controllo lungo le arterie di accesso ai principali centri del basso Molise. L’attività rientra in una più ampia strategia di presidio del territorio, volta a contrastare efficacemente i reati contro il patrimonio – i cosiddetti “reati predatori” – e a garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Durante i controlli sono stati identificati 188 cittadini e fermati 147 veicoli. I militari hanno inoltre effettuato 9 perquisizioni d’iniziativa (2 domiciliari, 3 su veicoli e 4 personali), controllato 18 esercizi pubblici e verificato la posizione di 26 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Le denunce

Nel bilancio complessivo dell’operazione rientrano 3 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati diversi e 1 persona segnalata amministrativamente alla Prefettura di Campobasso per uso personale di sostanze stupefacenti. Quest’ultima è stata trovata in possesso di 1,33 grammi di hashish.

Tra i casi specifici, a Campomarino i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno deferito in stato di libertà un 18enne foggiano, già noto alle forze dell’ordine, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Il giovane è stato sorpreso fuori dal Comune di residenza, in violazione dell’obbligo di dimora cui era sottoposto.

Sempre a Campomarino, è stato denunciato un 29enne di origine nordafricana per guida senza patente, poiché mai conseguita, e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di alcool o stupefacenti. L’uomo è stato inoltre sanzionato con due verbali, per un totale di 1.044 euro, per guida di veicolo privo di revisione e di assicurazione obbligatoria.

A Larino, i militari del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 49enne residente nella provincia di Campobasso per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica, con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 g/l.

Proseguiranno i controlli lungo la fascia costiera

I controlli, come spiegano i vertici delle due Compagnie dell’Arma, non si fermeranno qui. Le attività proseguiranno nelle prossime settimane, con particolare attenzione alla fascia costiera del basso Molise, dove l’afflusso turistico aumenta in modo significativo durante la stagione estiva.

L’obiettivo è duplice: da un lato, garantire sicurezza sulle strade con un monitoraggio costante della circolazione; dall’altro, prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità e reati predatori, spesso messi in atto da soggetti provenienti dalla vicina Puglia.

Le Compagnie dei Carabinieri di Termoli e Larino rinnovano l’invito ai cittadini a collaborare, segnalando comportamenti sospetti e contribuendo a rafforzare il presidio di legalità sul territorio.