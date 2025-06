Controlli serrati e sicurezza sul territorio: denunce e perquisizioni dei Carabinieri

TERMOLI. Settimana intensa per i Carabinieri della Compagnia di Termoli, impegnati in un’attività di controllo capillare finalizzata a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Le operazioni hanno interessato in particolare la prevenzione e repressione dei reati a maggiore impatto sociale, oltre alla sicurezza stradale.

Nel corso di due distinti controlli su strada effettuati a Campomarino e Termoli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 35enne e un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni personali, il primo è stato trovato in possesso di 2,40 grammi di cocaina e 6,50 grammi di eroina, mentre il secondo aveva con sé 7,60 grammi di hashish. Entrambe le sostanze sono state sequestrate.

Parallelamente, le attività di pattuglia e perlustrazione hanno portato alla denuncia di 10 persone per diversi reati. Sono stati controllati 244 veicoli e identificate 289 persone. Inoltre, sono state eseguite 11 perquisizioni d’iniziativa (personali, veicolari e domiciliari), elevate 22 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di oltre 5.500 euro, sequestrati 7 veicoli e ritirate 2 patenti di guida.

I Carabinieri continueranno a garantire un’attività di controllo serrata nei 17 comuni di competenza, facendo affidamento sulla collaborazione dei cittadini per mantenere elevati standard di legalità e sicurezza.

Le operazioni testimoniano l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nella tutela del territorio e nella prevenzione dei fenomeni criminosi.