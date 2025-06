Due trebbiatrici in fiamme a Montecilfone, corto circuito e ‘cavi elettrici’ le cause

MONTECILFONE. Due mietitrebbie in fiamme a distanza di poco l’una dall’altra nell’infuocata serata di sabato scorso, nell’agro di Montecilfone.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, reduci dall’intervento del 14 giugno a Rio Vivo, sono intervenuti nella zona collinare, dove una trebbiatrice aveva ‘toccato’ cavi elettrici, con l’impatto a causare l’incendio e successivamente per un corto circuito che aveva innescato un rogo per l’altro mezzo agricolo. Ingenti i danni in entrambi i casi.