Effettuata l’autopsia sulla salma del 26enne, gli accertamenti medico-legali non sono però terminati

TERMOLI. Effettuata nel pomeriggio di oggi, dalle 13 alle 16, l’autopsia sulla salma del ventiseienne Luca Regoli, il ragazzo che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, sulla statale 16, in territorio di Montenero di Bisaccia.

Il medico legale incaricato dalla Procura, che si è recato all’obitorio dell’ospedale San Timoteo, è stato il dottor Giovanni Pollice. Nel corso dell’accertamento irripetibile, estratto il Dna utile al riconoscimento ufficiale, ma la salma non è stata ancora liberata e i funerali per ora non possono essere celebrati.