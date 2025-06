Esce fuori strada con la Vespa, muore un 42enne

SANT’ELIA A PIANISI. Un tragico incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato lungo la Strada Statale 212 bis, nel territorio di Sant’Elia a Pianisi. Un uomo di 42 anni, originario di Riccia, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la sua Vespa. Il mezzo a due ruote, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori carreggiata, terminando la corsa sotto il guard rail. L’impatto è stato fatale: il centauro è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e un’ambulanza della Misericordia, già presente in zona per un servizio di assistenza. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

È stato allertato il medico legale da Campobasso per la constatazione ufficiale della morte. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.