Estate in sicurezza: «Lo Stato sarà presente sulla costa»

TERMOLI. Con l’arrivo dell’estate e il forte incremento del flusso turistico, le istituzioni del Basso Molise si preparano ad affrontare le criticità della stagione, potenziando le misure di sicurezza lungo la fascia costiera.

Nel corso di una riunione tenutasi oggi a Termoli, il Prefetto di Campobasso ha richiamato l’attenzione sull’importanza della sinergia tra Stato e amministrazioni locali. “È fondamentale rafforzare il presidio del territorio per prevenire reati predatori e contrastare episodi di degrado”, ha dichiarato.

Presenti all’incontro i sindaci dei comuni costieri e dell’hinterland, le forze dell’ordine e la Capitaneria di Porto. Tra i temi trattati: l’aumento del personale in divisa, il controllo dei luoghi a maggiore affluenza turistica e l’attivazione di una cabina di regia per la gestione condivisa delle emergenze.

“Durante l’estate, la popolazione quadruplica – ha spiegato il sindaco di Termoli – ed è necessario intervenire in modo tempestivo per contenere furti, spaccio e vandalismi. Vogliamo che cittadini e turisti possano godersi il territorio in piena tranquillità.”

L’amministrazione comunale, supportata dalla Polizia Locale, sarà in prima linea nel monitoraggio delle criticità, coordinandosi con le altre istituzioni.

A conclusione dei lavori, il Prefetto ha ribadito la centralità del dialogo interistituzionale: “La presenza dello Stato sul territorio sarà costante. Solo lavorando insieme possiamo garantire una stagione sicura e serena.”