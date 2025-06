Furto di materiale edile: arrestato un uomo, complice in fuga

AGNONE. Dovrà rispondere di furto in concorso il cittadino rumeno arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Agnone.

Nella notte del 29 maggio, infatti, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile del Comando altomolisano, notando un’utilitaria con a bordo il solo conducente lungo la provinciale 86 in direzione di Agnone, ha proceduto a far accostare in sicurezza il veicolo per i controlli di routine.

La scusa di essersi perso a causa di un errore del navigatore ha iniziato a insospettire i militari, che di lì a poco hanno visto sopraggiungere dalla stessa direzione un furgone bianco, anch’esso con il solo autista a bordo.

L’intuito investigativo ha spinto i militari a fermare anche quest’ultimo mezzo, alla cui guida vi era un connazionale del primo fermato.

E non solo: a seguito di un primo controllo sul veicolo, hanno scoperto che l’indirizzo impostato sul navigatore del furgone era lo stesso riscontrato su quello dell’autovettura fermata in precedenza.

Compresa quindi la connessione tra i due, l’autista del furgone, nel percepire di essere stato scoperto, si è dato precipitosamente alla fuga nelle campagne, facendo perdere al momento le proprie tracce.

All’interno del veicolo, oggetto di furto, è stato rinvenuto un gran numero di materiali per lo più edili, sottratti ai legittimi proprietari.

Sono scattate quindi le manette nei confronti del primo soggetto fermato.

In considerazione della cassa di risonanza di tale evento, ancora una volta l’Arma ha ricevuto il plauso dell’intera comunità per il diuturno impegno finalizzato al contrasto di tali fenomeni criminali.