Giovedì sera i funerali di Mario Volpe a Montecilfone

MONTECILFONE. Montecilfone in lutto per la scomparsa di Mario Volpe, deceduto nella mattinata di oggi per le conseguenze dello scontro avvenuto sulla statale Bifernina giovedì scorso, 19 giugno. Era ricoverato all’ospedale San Timoteo di Termoli, mentre l’altro ferito è ricoverato in Rianimazione, al Cardarelli.

Il magistrato di turno della Procura di Larino non avrebbe così disposto l’autopsia, probabilmente avendo chiaro il quadro clinico, anche se non ancora giuge il nulla osta alla sepoltura da parte della magistratura frentana.

Montecilfone si stringe nel dolore per la perdita improvvisa di Mario Volpe, venuto a mancare all’età di 54 anni in seguito a un tragico incidente stradale. L’intera comunità è stata profondamente scossa dalla notizia, che ha lasciato un vuoto incolmabile tra familiari, amici e conoscenti.

Mario era conosciuto per la sua cordialità, il sorriso sempre pronto e la dedizione alla famiglia e al lavoro. A piangerlo sono la moglie Carmela, i figli Guido e Giada, la madre Rosetta, la suocera Antonietta, oltre a generi, nuora, sorelle, cognati, nipoti e numerosi parenti e amici. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Il funerale si terrà giovedì 26 giugno alle ore 18 presso la grotta della piccola Lourdes nel bosco Corundoli di Montecilfone, un luogo caro alla comunità locale, dove in tanti si riuniranno per l’ultimo saluto.

La famiglia, con commossa gratitudine, ringrazia quanti parteciperanno al cordoglio e vorranno unirsi al rito funebre per onorare la memoria di Mario.