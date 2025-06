Incendi divampano nella notte a Rio Vivo, Vigili del fuoco impegnati in due distinti roghi

TERMOLI. Ogni qualvolta percorriamo tratti del nostro territorio gli occhi vanno dritti sulla vegetazione selvaggia, specie le canne, che lo infestano e che divengono d’estate, puntualmente, potenziali focolai d’incendio.

Ben due quelli divampati nella notte nella zona di Rio Vivo, tra le più a rischio a Termoli, come sappiamo bene. In via Rio Mare e via del Germano Reale.

Sul posto, coi residenti allarmati dai roghi, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli.

Ci troviamo stagione dopo stagione ad affrontare le medesime situazioni, occorrono ordinanze puntuali che obblighino i privati a tenere pulite le proprie aree, ma lo stesso copione deve essere riservato anche agli enti che attraverso con proprie servitù e impianti il comprensorio comunale.

Non è possibile in corrispondenza di picchi di caldo particolari dover stare sempre all’erta per il timore che le fiamme mettano a rischio la propria incolumità.

Suggeriamo, anzi, esortiamo le autorità competenti a stendere un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree interessate.