Incendio a Campomarino lido, fiamme in via Vanoni

CAMPOMARINO LIDO. Un chilometro quadrato di canneto e sterpaglie in fumo nella notte a Campomarino lido. L’emergenza è scattata poco dopo la mezzanotte, in via Vanoni, a poca distanza dalla pineta e dal litorale dove ci sono stabilimenti balneari e abitazioni.

Per fortuna, il rogo è stato circoscritto, prima di essere estinto, dai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, intervenuti sul posto assieme ai Carabinieri della stazione di Campomarino e ai militari dell’Arma del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di via Brasile.

Ci sono volute alcune ore per venirne a capo, ma l’operazione di spegnimento è stata un successo e non ci sono state conseguenze per strutture e persone.

Angelica Silvestri