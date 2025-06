Incendio all’ex camping Happy Family: decine di lanci dell’elicottero del 115 e rimossi depositi di Gpl

CAMPOMARINO. I Vigili del Fuoco di Campobasso danno conto dei danni subiti ieri nell’incendio divampato a Campomarino, dove sono intervenuti nell’area dell’ex camping Happy Family di Campomarino.



L’incendio si è presto sviluppato esternamente dall’ex camping ai campi adiacenti interessando diversi ettari di terreno di sterpaglie e coltivazione. Sul posto hanno operato le squadre di Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano ma è dovuto intervenire anche un elicottero del Nucleo aereo dei Vigili del Fuoco di Pescara che con decine di lanci di acqua ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, e considerato che nell’area camping erano ancora presenti alcuni depositi di gas di petrolio liquefatti – Gpl lambiti dalle fiamme, sebbene dismessi, ma con un contenuto residuale di gas si è reso necessario anche l’intervento del nucleo travasi N.B.C.R. – Nucleare Biologico Chimico Radiologico- dei Vigili del Fuoco proveniente dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Abruzzo, specializzato in questo tipo di intervento per bruciare in sicurezza, in torcia, il contenuto.



Sul posto anche Carabinieri di Termoli, Polizia Stradale e Polizia Locale di Campomarino per la viabilità.

L’intervento è terminato in tarda serata.