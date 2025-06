TERMOLI. Incidente stradale nella mattinata di oggi in via Madonna delle Grazie, rilevato dagli agenti della Polizia locale di Termoli. Coinvolti un Suv Nissan, uno scooter e un pedone. A restare ferita solo la passante, una donna di 44 anni, per fortuna con lievi conseguenze; soccorsa dall’equipe medica, è stata trasportata precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli con l’ambulanza del 118 e i volontari della Misericordia.