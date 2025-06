SAN SALVO. Incidente sulla Trignina: branco di cinghiali causa il caos, tre auto distrutte.

Ennesimo incidente sulle strade del Vastese causato da cinghiali: questa volta è accaduto lungo la Strada Statale 650 “Trignina”, nel territorio di San Salvo, nei pressi del polo logistico di Amazon. Coinvolti otto ungulati, finiti improvvisamente sulla carreggiata, e tre autovetture rimaste gravemente danneggiate nell’impatto.

Per fortuna, nessun ferito tra gli occupanti dei veicoli, ma le conseguenze sul traffico sono state pesanti. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri per i rilievi e le squadre di soccorso per la rimozione sia dei mezzi incidentati sia delle carcasse degli animali, operazioni che hanno provocato lunghe code e rallentamenti.

L’incidente riporta alla ribalta l’annosa questione dell’emergenza cinghiali, diventata una vera minaccia per la sicurezza stradale, soprattutto nelle aree extraurbane. Cresce la preoccupazione tra i cittadini e gli automobilisti che ogni giorno percorrono queste tratte a rischio.