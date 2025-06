Malore al volante e finisce con l’auto contro vettura in sosta

TERMOLI. Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi tra corso Mario Milano e piazza Garibaldi.

Un 48enne alla guida della propria autovettura ha accusato un malore mentre stava percorrendo il centro ed è finito contro un’auto in sosta nei pressi di un locale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’équipe medica del 118 Molise, assieme ai volontari della Misericordia di Termoli, in ambulanza.

Il conducente, che per fortuna non avrebbe subito conseguenze di rilievo, è stato comunque trasportato precauzionalmente al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo. Per fortuna, al momento dell’uscita di strada non erano transitati pedoni, visto il tratto assai frequentato.