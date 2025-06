Perde il controllo dello scooter, 55enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Un centauro di 55 anni ha perso il controllo del proprio scooter mentre percorreva via Martiri della Resistenza, all’altezza della chiesa del Crocifisso.

Sul posto sono intervenuti il 118 Molise, con l’equipe medica, e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasferito l’uomo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, con una sospetta frattura a una gamba.

Sul posto due pattuglie della Polizia locale, per rilevare il sinistro e disciplinare la circolazione. L’incidente è accaduto poco dopo le 13, in un ora cruciale per la viabilità, che ha subito qualche disagio.