Perde il controllo dello scooter e cade, giovane trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Incidente stradale nella mattinata di oggi in contrada Porticone, all’incrocio che porta a via Pisa. Un ragazzo in sella al proprio scooter ha perso il controllo del motociclo ed è caduto a terra, procurandosi un trauma a un ginocchio.

E’ stato soccorso dapprima da un automobilista (in foto), quindi dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il giovane al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo per accertamenti e le opportune medicazioni. Il sinistro è stato rilevato dagli agenti della Polizia locale di Termoli.