TERMOLI. Polizia locale chiamata a intervenire nella mattinata di oggi, in via Madonna delle Grazie, per scongiurare il rischio di incidenti stradali per le due ruote soprattutto. Una perdita di carici a centro strada ha costretto gli agenti a mettersi in contatto con la Rieco Sud, per richiedere un intervento urgente di pulizia dell’asfalto, nella zona vicina al centro commerciale “Lo Scrigno”. Apposta anche una segnaletica ad hoc per avvertire del pericolo.