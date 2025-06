Prende fuoco una Multipla a metano, disagi sull’A14

VASTO SUD. È tornata alla normalità la circolazione sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, nel tratto compreso tra Vasto Nord e Vasto Sud, dopo un pomeriggio di tensione causato da un veicolo in fiamme. L’incidente è avvenuto intorno alle 18:30 all’altezza del km 435, in corrispondenza del ponte di San Lorenzo.

Ad andare a fuoco è stata una Fiat Multipla alimentata a metano, che ha preso improvvisamente fuoco mentre procedeva in direzione sud. Fortunatamente, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente, spegnendo l’incendio e mettendo in sicurezza l’area.

A seguito dell’incidente, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, causando rallentamenti e code. Poco dopo le 19:00, il veicolo è stato rimosso e la viabilità è stata ripristinata su entrambe le corsie, sebbene si registrassero ancora circa 1 km di coda in diminuzione.

Le autorità competenti restano al lavoro per chiarire le cause dell’incendio, mentre non si segnalano feriti. Il traffico, secondo quanto comunicato da fonti ufficiali, è ora in fase di progressivo deflusso.