Ragazza morsa da un lupo sulla scalinata del teatro di Agnone

AGNONE. La convivenza difficile tra uomo e lupo ad Agnone: un equilibrio da gestire. Da mesi un lupo si aggira per le vie del centro abitato, avvistato dai residenti nelle ore serali. L’animale, che sembra aver perso l’innata diffidenza verso l’uomo, ha recentemente fatto ritorno con due cuccioli, alimentato da alcuni cittadini che gli offrono cibo.

Fino a ieri, la convivenza tra il predatore e la popolazione non aveva provocato gravi incidenti, eccezion fatta per alcune predazioni di animali da cortile. Tuttavia, poco prima della mezzanotte, un gruppo di sedicenni riuniti nei pressi del teatro Italo Argentino ha vissuto un momento di paura quando un lupo è sbucato dalla vegetazione vicina e ha attaccato una ragazza, mordendola al polpaccio. La giovane ha riportato alcune escoriazioni e il jeans strappato, ed è stata medicata dai sanitari dell’ospedale Caracciolo.

Per una famiglia che vive a ridosso del bosco, la presenza serale del lupo è ormai quotidiana. Nonostante le ripetute segnalazioni alle autorità competenti, finora non si era ritenuto necessario alcun intervento, dato che l’animale non aveva mai rappresentato un pericolo per la pubblica sicurezza. L’episodio di ieri sera potrebbe cambiare le prospettive sulla gestione della fauna selvatica nella zona.

Le istituzioni locali e gli esperti di fauna stanno valutando la situazione. Intanto, si ribadisce l’importanza di non nutrire il lupo e di evitare interazioni dirette, per prevenire comportamenti sempre più confidenti che potrebbero mettere a rischio l’equilibrio tra uomo e natura.