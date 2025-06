CAMPOBASSO. Rissa aggravata a Campobasso: tre arresti in pieno centro.

Nel pomeriggio di domenica 8 giugno 2025, il centro di Campobasso è stato teatro di una violenta rissa tra tre cittadini extracomunitari. L’intervento tempestivo del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri, supportato da una pattuglia della Polizia di Stato, ha evitato conseguenze ancora più gravi.

Le segnalazioni giunte al numero di emergenza 112 descrivevano una colluttazione particolarmente violenta, che coinvolgeva anche l’uso di coltelli. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, i protagonisti dello scontro hanno continuato ad affrontarsi con calci e pugni fino alla loro immobilizzazione.

I tre uomini, di origine egiziana e gambiana, sono stati trasportati in caserma, dove sono stati medicati dal personale del 118 per le ferite riportate. Dopo una rapida ricostruzione degli eventi, sono stati dichiarati in arresto con l’accusa di rissa aggravata e posti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L’episodio ha alimentato le preoccupazioni dei cittadini in merito alla sicurezza pubblica, evidenziando la necessità di un controllo costante da parte delle forze dell’ordine per garantire la tranquillità collettiva.