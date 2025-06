Ruba cosmetici per oltre 400 euro e aggredisce la vigilanza: arrestata

TERMOLI. Nel pomeriggio del 29 maggio scorso, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Termoli è intervenuto presso un noto esercizio commerciale della città a seguito di una segnalazione giunta al 113 per furto in atto all’interno di un supermercato.

Secondo quanto ricostruito, una giovane donna, residente in altra provincia, dopo essersi impossessata di alcuni cosmetici dal valore commerciale di oltre 400 euro ed averli occultati in una borsa, ha oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento. Fermata dal personale addetto alla vigilanza, la donna ha reagito con violenza, colpendo e spintonando uno degli operatori nel tentativo di guadagnarsi la fuga.

L’equipaggio della volante, impiegato nel controllo del territorio, è subito giunto sul posto e ha proceduto a fermare la donna nei pressi dell’uscita del negozio, traendola in arresto per il reato di rapina impropria, a motivo della flagranza del reato, della condotta violenta tenuta e dei precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stata condotta presso il carcere di Chieti, a disposizione dell’A.G. che, nei giorni scorsi, ha convalidato l’arresto.

Nei suoi confronti è stata, inoltre, adottata dal Questore di Campobasso la misura del foglio di via obbligatorio dal Comune di Termoli.

L’episodio si inserisce nel più ampio quadro delle attività quotidianamente svolte dalla Polizia di Stato per la prevenzione e il contrasto dei reati predatori, a tutela della sicurezza dei cittadini.