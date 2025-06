Scontro sulla Bifernina: un ferito grave al Cardarelli, l’altro a Termoli

LARINO. Restano gravi le condizioni dei due uomini coinvolti nello scontro frontale avvenuto ieri mattina lungo la Strada Statale 647 Bifernina, nei pressi del bivio per San Martino in Pensilis. Entrambi i conducenti sono attualmente ricoverati in Rianimazione: uno presso l’ospedale San Timoteo di Termoli, l’altro trasferito all’ospedale Cardarelli di Campobasso, entrambi in codice rosso.

I due feriti, soccorsi sul posto dal personale del 118 Molise, erano stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso di Termoli. Dopo le prime cure, le condizioni di entrambi hanno richiesto il ricovero immediato nei rispettivi reparti di terapia intensiva.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di ieri, intorno alle ore 7, al chilometro 69 della statale Bifernina, nel tratto in prossimità dell’ex Coteb. A scontrarsi frontalmente sono stati un SUV e un Fiorino.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Larino, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli operai dell’Anas. Il traffico è stato completamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, con deviazioni lungo la viabilità locale.

Per liberare i passeggeri incastrati tra le lamiere è stato necessario l’intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli. I feriti sono stati poi trasferiti d’urgenza all’ospedale San Timoteo.