Scontro tra Bmw e Renault a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Questa mattina, intorno alle 11, una Bmw guidata da una donna si è scontrata con una Renault condotta da un uomo, all’incrocio tra tra viale Europa, via Martiri di via Fani e via Padre Pio a Montenero di Bisaccia.

Gli airbag della Bmw si sono attivati, ma per fortuna nessuno dei due conducenti ha riportato ferite gravi, tanto che sono scesi subito dai loro veicoli. L’incrocio è particolarmente congestionato perché collega la strada principale verso il centro di Montenero, la Statale 157 in direzione zona Pip-Mafalda, e la via che conduce al poliambulatorio locale.