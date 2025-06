Spari durante partita giovanile, donna ferita sugli spalti: arrestato 57enne di San Severo

SAN SEVERO. Attimi di terrore nella serata di lunedì 23 giugno in un centro sportivo di Tivoli, dove una donna di 42 anni è rimasta ferita da un colpo d’arma da fuoco mentre assisteva a una partita di calcio tra squadre giovanili. Il colpo, partito da un’abitazione nelle vicinanze, ha colpito la donna a un braccio, mentre si trovava tra il pubblico, accanto a un’altra spettatrice che teneva in braccio un neonato. L’episodio ha scatenato il panico tra i presenti.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il responsabile sarebbe un uomo di 57 anni, originario di San Severo, arrestato con le accuse di tentato omicidio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che detenzione abusiva di armi.

Il fatto è avvenuto intorno alle 20:30 nel centro sportivo “Villa Adriana Calcio”, in via Rocca Bruna. La donna ferita è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Tivoli, dove è stata operata per l’estrazione del proiettile, compatibile con un’arma di calibro 7.65. I medici hanno emesso una prognosi di 30 giorni.

Grazie alle testimonianze e agli accertamenti tecnici, gli agenti hanno individuato l’abitazione da cui sarebbe partito il colpo: una casa a circa cinquanta metri dal campo sportivo. All’interno dell’appartamento sono stati trovati due uomini: uno di loro, il 57enne, è stato fermato dopo aver minacciato i poliziotti con una pistola già carica. L’altro coinquilino è stato invece ritenuto estraneo ai fatti.

Durante la perquisizione sono state sequestrate numerose armi, tutte detenute illegalmente: due pistole Beretta, una pistola storica, una scacciacani con cinque colpi, un arco con frecce e altro materiale.

L’uomo è stato trasferito nel carcere di Rebibbia. Restano ancora da chiarire le motivazioni del gesto, che ha messo gravemente a rischio l’incolumità dei presenti.