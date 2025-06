TERMOLI. Un tamponamento tra una Fiat Punto e una Peugeot è avvenuto ieri mattina in via Corsica.

L’incidente, fortunatamente, non ha causato gravi conseguenze, ma ha reso necessario il trasporto in pronto soccorso per accertamenti di una passeggera 58enne della Punto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e l’equipe medica del 118, intervenuta coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Lievi disagi al traffico, per consentire i rilievi del caso.