Tre incendi in un giorno e mezzo in contrada Arcora a Campomarino

CAMPOMARINO. Cresce l’insofferenza tra i residenti di contrada Arcora a Campomarino, dopo il terzo incendio appiccato in appena un giorno e mezzo.

Come sempre, i residenti costretti a scendere per strada, a controllare la situazione e soprattutto monitorare l’incedere delle fiamme e del fumo verso le loro abitazioni. Inevitabile, la chiamata di soccorso al centralino del 115, con la squadra in turno dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli a estinguere l’incendio ed evitare che si propagasse pericolosamente proprio verso le abitazioni.

Il primo rogo era divampato ieri intorno all’ora di pranzo, quindi un secondo incendio nella notte e ora questo al tramonto.