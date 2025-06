Treno merci investe e uccide 20enne a San Severo

SAN SEVERO. La tragedia avvenuta alla stazione di San Severo ha sconvolto la comunità locale. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 19:30 del 4 giugno 2025. La giovane vittima, di circa 20 anni, è stata investita da un treno merci in transito, e purtroppo i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarla.

Le autorità stanno ancora indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le prime ipotesi suggeriscono che potrebbe trattarsi di un gesto volontario, ma al momento non sono stati resi noti eventuali motivi o circostanze che possano aver portato a questa tragica decisione. La polizia ferroviaria ha avviato i rilievi e le indagini per determinare con certezza cosa sia successo.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico ferroviario lungo la linea Adriatica, causando ritardi significativi. Alcuni treni ad alta velocità, tra cui il Frecciarossa 8811 Milano Centrale – Lecce e il Frecciarossa Milano Centrale – Lecce, sono stati bloccati a Termoli in attesa dello sblocco della linea da parte delle autorità giudiziarie.

La comunità di San Severo è sotto shock per la perdita della giovane donna, e amici e familiari stanno esprimendo il loro dolore per questa tragedia. Si attendono ulteriori dettagli nelle prossime ore mentre le indagini proseguono per fare luce su questa triste vicenda.